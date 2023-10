L'Entella rimonta il Gubbio (2-1) ed esce dalla crisi

Entella - Gubbio

La seconda di fila in rimonta certifica un dato. Forse non vincerà il campionato, ma l'Entella è ripartita. A spese di un Gubbio che al pronti-via aveva messo la testa avanti: pallissima di Mercati e Spina porta avanti i suoi. Prima parte di match con meglio gli ospiti, Spina va giù, ma non è niente, solo timide proteste e sberla di Mercati derubricata in angolo da De Lucia, Alla mezz'ora però Chiavari la rimedia con la giocatona di Meazzi e la bella scelta di tempo di Corbari. Ripresa. Petermann cerca il giro giusto, Bonini intercetta senza indirizzare.

È comunque il preludio al gol, sempre Bonini e sempre di testa: il Gubbio è ribaltato. Reazione degli uomini di Braglia assente perché nel frattempo Di Massimo si è fatto cacciare per un fallaccio e Zappella con un break ha provato a chiuderla senza trovare né forza, né precisione. Nel finale occasionissima per il tris con Bonini che incredibilmente va alto da zero metri. Ma con la seconda vittoria consecutiva, la crisi dei liguri è alle spalle.