L'Imolese gira a 16 punti: 14 di Antonioli e 2 di Anastasi

Dopo due pareggi senza subire gol con Vis Pesaro e San Donato Tavarnelle, l'Imolese, cade in casa con la capolista Reggiana, gol di Cremonesi. La squadra rossoblu è in piena zona play out con un poco rassicurante + 2 sull'ultima in classifica, Montevarchi. La stagione scorsa i rossoblu girarono a 20, sono ben 4 i punti in meno rispetto all'anno precedente. La vittoria manca dal 30 ottobre con la Fermana, e proprio stata quella l'ultima gioia per Mauro Antonioli, le 4 sconfitte consecutive lo hanno portato all'esonero, la nuova proprietà ha scelto il 49enne Giuseppe Anastasi. Con lui alla guida i rossoblu hanno ottenuto due punti in quattro incontri. L'Imolese proverà a rinforzarsi sul mercato. Il primo nome è quello di Mirko Drudi, classe ’87 del Monopoli. Il difensore ha una solida carriera fra B e C con le maglie di Pescara, Lecce e Cittadella. Con Antonioli si è parlato anche del recente caos in Lega Pro, con la bocciatura della riforma della Serie C e le successive dimissioni di Francesco Ghirelli.

Nel video l'intervista all'allenatore Mauro Antonioli, ospite di C piace