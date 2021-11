L'Olbia non fa regali a Di Natale. Il Teramo batte la Fermana

Non vince da un mese la Carrarese di Totò Di Natale adesso ad un passo dall'essere risucchiata in zona play out. I sardi di Massimiliano Canzi non tardano a dettare legge, dopo un quarto d'ora scarso, il traversone di Travaglini viene raccolto in torsione Lella, che inaugura così la sua grande giornata. Più o meno con le stesse modalità il raddoppio con il palo che salva la porta di Vettorel, la sfera viene raccolta sulla sinistra da Ragatzu che scarica in mezzo e il solito prepotente Lella sempre di testa raddoppia per l'Olbia. Si aprono molte speranze per la Carrarese quando involontariamente Emerson ci mette la gamba per spiazzare nettamente il suo portiere. Ciocci non può nulla sulla deviazione del difensore. Siamo ad inizio ripresa ci sarebbe tutto il tempo per recuperare. Ed invece arriva il colpo del KO su azione d'angolo il colpo di testa ravvicinato è di Mancini. Sempre di testa il poker definitivo ad opera di Brignani. Da sottolineare l'entrata da kamikaze di Pasciuti, rosso diretto e Carrarese anche in 10 uomini. Allo Bruno Nespoli di Olbia, Olbia batte Carrarese 4-1

Bella partita e cinque gol tra Teramo e Fermana. E' salito di tono Viero in gol anche in Coppa Italia, dopo soli tre minuti, si accentra e senza pressione va al tiro per il vantaggio degli abruzzesi. Biancorossi aggressivi e che colpiscono in contropiede con Bernardotto. Il centroavanti va via di forza poi conclude debolmente. Arriva anche la traversa dalla lunghissima per i padroni di casa che dominano il primo tempo. Nella ripresa arriva il raddoppio: sempre Bernardotto di forza sulla sinistra, palla dentro, Mungo scarica in porta con il destro potente e preciso. Il Teramo dilaga con il tris di Rosso con un lancio dalle retrovie, sbuca al di là di tutti il numero 20 che tutto solo cerca e trova lo scavetto per superare Ginestra. Il fallo su Pannitteri porta Marchi a calciare il rigore che da qualche speranze di rimonta alla Fermana. Arriva troppo tardi il gol di Nepi che vale solo per le statistiche. Allo Stadio Bonolis di Teramo, Teramo batte Fermana 3-2