La Feralpisalò vince a Fano per 2 a 1

Nell'anticipo della venticinquesima giornata del campionato di serie C, la Feralpisalò vince per 2 a 1 sul campo del Fano. Ospiti in vantaggio al 41esimo del primo tempo con Altobelli, poco prima del riposo il pareggio dei marchigiani con Barbuti. La sfida si decide al novantesimo con il destro vincente, firmato da Maiorino.