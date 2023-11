La Juventus Next Gen elimina la Torres 1-0

La Torres non attraversa il suo momento migliore dopo il KO in campionato con la Virtus Entella arriva anche l'eliminazione nei sedicesimi di Coppa Italia. Succede davvero poco per tutti i novanta minuti regolamentari, eccezion fatta per dei tentativi velleitari sia da una parte che dall'altra, ma i due portieri restano inoperosi. Lo 0-0 resiste fino al 93°, sono i supplementari a decidere il passaggio del turno. E il gol che sblocca l'incontro arriva ad inizio primo tempo supplementare con la stoccata dal limite dell'area del centrocampista bianconero Livano Comenencia classe 2004. Juventus Next Gen batte Torres 1-0. Agli ottavi di finale la seconda squadra della 'Vecchia Signora' affronterà la vincente di Spal - Lucchese.