La nona sinfonia del Modena

L'Imolese reduce da tre sconfitte consecutive ospita il Modena, capolista assieme alla Reggiana e senza dubbio la squadra più in forma del campionato con 8 vittorie di fila. Fontana conferma il tridente con Padovan, Turchetta e De Sarlo. Tesser risponde con Tremolada e Duca, a sostegno di Minesso. Si comincia con la punizione di Tremolada, palla deviata e Rossi si salva con l'aiuto della traversa. Il trequartista di Tesser è il più ispirato, piatto sinistro e palla fuori di un nulla sul palo lontano. Minuto 20, sempre Tremolada, sinistro radente, Rossi si distende e mette in angolo. La capolista fa la partita, Armellino lavora un bel pallone sull'out di destra e mette al centro per la sforbiciata di Scarsella, fuori, non di molto. Il centrocampista emiliano ci prova anche di testa, palla fuori bersaglio. Un giro di lancette ed arriva la palla gol per Minesso che anticipa l'uscita di Rossi ma non trova lo specchio della porta. Al primo affondo, l'Imolese passa in vantaggio. Gran sinistro di Padovan e palla nell'angolo lontano. Gioco da biliardo dell'attaccante rossoblu e nulla da fare per Gagno. L'attaccante di Fontana ci riprova sul finire di tempo, gran diagonale che si stampa sulla base del palo.







Secondo tempo, bel fraseggio del Modena che porta al gol di Duca, rete annullata per posizione di fuorigioco. Imolese vicina al raddoppio con il solito Padovan, sinistro che mette i brividi a Gagno. Il Modena non ci sta. Progressione di Azzi che salta un paio di avversari e poi fa partire un gran destro che sfiora il palo. Non c'è un attimo di respiro. Gagno si oppone al sinistro di Padovan poi sul ribaltamento di fronte, rasoiata di Azzi, fuori di un soffio. Dai 18 metri ci prova anche Gerli, palla sull'esterno del palo. A dieci minuti dal termine, arriva il pareggio. Sponda di Scarsella per Bonfanti, controllo e destro vincente per il giovane attaccante, scuola Inter. Il Modena vuole i tre punti che arrivano in pieno recupero. Progressione devastante del brasiliano Azzi che mette al centro, Rossi tocca ma non basta e Bonfanti deposita in rete il pallone della vittoria. Quinto gol in campionato e doppietta personale per il diciannovenne attaccante di Tesser. Per il Modena, nona vittoria consecutiva e un segnale forte e chiaro a tutte le pretendenti alla promozione in serie B

Palmiro Faetanini