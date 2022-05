La Paganese batte l'Andria e spera

La Paganese trova la vittoria che cercava ed è ad un pareggio dalla salvezza. Andria battuta al termine di una partita sporca e combattuta. Saracco in angolo sul missile di Guadagni. Al minuto 35 il gol partita per i padroni di casa: Tommasini copre bene con il corpo e si gira, poi il rimpallo favorisce Cretella che fa 1-0 e ribalta la gerarchia del campionato. L'Andria si riversa in avanti lasciando spazi interessanti alla ripartenze di quelli di Di Napoli. Prima dell'intervallo bella occasione ospite sulla quale Carullo prova l'acrobazia e spreca tutto. Ripresa con la Paganese a provare il colpo del ko, Saracco deve intervenire fuori area. Poi ancora Saracco tiene i pugliesi in partita sul tentativo di Zanini. Da metà tempo in poi l'Andria prende controllo del centrocampo e spinge decisa alla ricerca del pari. Benvenga vede Baiocco fuori e ci prova, poi l'azione continua fino al colpo di testa di Di Piazza che forse la prende troppo bene. Schema su punizione che quasi riesce, Riggio di testa niente. Arrembaggio finale: dall'angolo Alcibiade la schiaccia troppo. Ultimo sussulto ospite con Casoli a botta sicura sul quale Schiavino si immola e porta l'1-0 alla gara di ritorno.