La Spal acciuffa la Vis Pesaro al 94°: 1-1 al Benelli

La Vis Pesaro segna al 3°, la Spal 91' dopo e l'incrocio per lasciare i playout non dà né gioie, né drammi. 1-1 e ambedue proseguono una striscia da 4 pari e una vittoria, ambedue si mantengono in prossimità del confine della zona rossa.

La Vis colpisce nell'unica occasione della partita, un cross di Mamona sul quale Karlsson sorprende la difesa e Alfonso con una lemme schiacciata di testa. Il resto è tutto biancazzurro, a cominciare dalla punizione di Bertini rimbalzata dalla traversa. Da lontano, ma su azione, ci prova anche Rabbi, Neri respinge centrale e Da Pozzo rimedia spazzando.

Ripresa, stesso andazzo: Collodel di testa per la partenza dell'appena entrato Antenucci, la difesa lo limita e Neri gli respinge la conclusione. Poi è Edera a imbeccare Rabbi, ma senza la precisione necessaria per metterlo davanti alla porta. Quindi lancio di Collodel sul quale Antenucci scappa a Zoia e centra Neri con la girata di destro, col prosieguo dell'azione che non porta a nulla di rilevante.

Maistro ci prova dalla distanza con una punizione appena alta sulla traversa, mentre Rabbi s'infila sull'errore di Mamona e Neri rimedia in uscita bassa. Palla in fallo laterale e, sugli sviluppi, Edera è liberissimo di crossare sul secondo palo, dove Maistro fa bene il difficile, il controllo, e male il facile, calciando sull'esterno rete.

Maistro che saprà farsi perdonare al 94°, quando il suo angolo trova la svirgolata nel sette di Valdifiori per l'autorete del pari. Meritato premio alla spinta costante della Spal, amaro epilogo per una Vis che ha giocato un'interna partita nel fortino ed è andata a un niente dal farla sua.