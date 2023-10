La Spal naufraga anche ad Arezzo (3-1)

La Spal naufraga anche ad Arezzo dopo perde la quarta delle ultime sei, per quelli di Indiani è il primo successo in casa. Testa di Settembrini, alta. Giocano solo gli amaranto. Coccia cerca Gucci, Alfonso malissimo, rimedia Peda in calcio d'angolo. La pressione è continua, Risaliti al volo calcia come può calciare un difensore. E poi lo schema su punizione porta Foglia a stimolare Alfonso. La Spal è tutta in questo destro di Maistro a pretesa zero. Passa l'Arezzo, Pattarello lavora di lato e la mette, Gucci si inserisce e stacca di precisione. Pochi minuti, quasi la stessa azione e lo stesso gol, questa volta Eklu da dietro sorprende tutti. Ripresa, verticalizzazione Spal, Arezzo un po' scoperto, Trombini di piede respinge Antenucci. A metà tempo potrebbe riaprire tutto Ferrara. La traversa nega a Pede il gol, che però trova a rimbalzo Fiordaliso. Tempo ci sarebbe per provarci, ma l'Arezzo richiude di nuovo tutto. Sul cross di Coccia, portiere e difesa inermi e Gucci colpisce per il 3-1. La Spal è in zona playout.