La Torres sa solo vincere: Lucchese battuta 2-0

Sette su sette per una Torres infinita che spiana anche la Lucchese e vive al meglio questa favola inattesa. Al Vanni Sanna è ancora piena estate e la traversa salva i sardi su Gucher al pronti-via. Ancora lampo Lucchese con Cangianello che va sull'esterno rete. Esce dal guscio la Torres che gioca con la testa libera e la consapevolezza acquisita.

Scotto murato in angolo. E subito dopo occasione con Fischnaller che prende il tempo e prova una torsione che meritava forse miglior sorte. Non serve aspettare troppo, la capolista mette la freccia. Liviero va in fondo e la mette, Fischnaller entra in anticipo e brucia il suo marcatore. Prima dell'intervallo reazione Lucchese con la combinazione Guadagni-Russo esterno rete. Ripresa, schiaffo di Magnaghi alto.

Ancora Magnaghi attivissimo ad armare Russo, sembra pari, ma sembra solo. Lucca insiste, ma la Torres tiene senza soffrire e quando può riparte. Lo fa spesso, qui Giorico cerca una complicatissima acrobazia di Fischnaller. E in contropiede al minuto 75 chiude i giochi. Fanno tutto Zecca e Fischnaller, Chiorra si arrangia sul centravanti, poi si consegna a Ruocco. Sette per tre, ventuno. Sassari è on fire.