La Torres vince in rimonta sul campo del Legnago

La Torres si conferma squadra da trasferta, delle sei vittorie conquista in questa stagione, cinque sono arrivate lontane dal Vanni Sanna. La squadra di Alfonso Greco fatica sul campo del Legnago, ma alla fine vince 3-2. Dopo cinque minuti i padroni di casa sono già in vantaggio con Martic. La rete nasce da una punizione laterale, sulla quale spunta il giocatore biancoazzurro, che di testa firma il vantaggio.

La reazione tarda arrivare e solo al 36 il risultato torna in parità con un gran mancino di Guiebre. Il giocatore originario del Burkina Faso supera il portiere avversario con un sinistro che finisce la sua corsa all'angolo alto. Tra i titolari c'è anche il sammarinese Nicola Nanni, l'attaccante della nazionale del Titano resta in campo per 45 minuti.

Nella ripresa la Torres ha subito un'occasione con Zecca, c'è la parata di Rigon a salvare in corner. Dall'altra parte il Legnago torna in vantaggio. Altra punizione, dalla quale nasce il 2-1 dei padroni di casa con Svidercoschi che in scivolata anticipa il portiere della Torres. Qualche dubbio sulla posizione, ma l'arbitro convalida e il Legnago è di nuovo avanti.

La Torres pareggia al 69' al termine di un'azione confusa, risolta da Fischnaller. Il pallone resta in area di rigore e l'attaccante rossoblu lo scaraventa in porta. Adesso gli ospiti provano a vincerla e il gol del 3-2 lo pesca Guibre, tiro dalla distanza e pallone vicino al palo. Per la personale doppietta e rete che vale i tre punti in classifica.