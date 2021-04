Lotta a tre per il primato

Quel che conta in chiave promozione, il campionato lo condensa negli anticipi del sabato. Con l'Aglianese che battendo il Fiorenzuola lo aggancia in vetta a 52, mentre il Lentigione che ha pareggiato sul campo della Pro Livorno insegue a 49. Ma attenzione: gli emiliani hanno una partita in meno e quindi sono a sorpresa essi stessi potenziali capolista in questa altrettanto ipotetica ammucchiata a 52. E peccato che un finale così incerto e tutto da seguire non coinvolga nemmeno una romagnola.









Non il Rimini che in una stagione di alti e bassi non ha mai trovato continuità e che domani vive un pomeriggio da favorita sul campo del fanalino di coda Corticella. Appuntamento che sembra fatto apposta per cancellare lo scivolone di mercoledì al Neri contro la Sammaurese. Proprio la Sammaurese che è la squadra che sta meglio e che va a giocare sul campo del Seravezza Pozzi. I toscani sono impegnati nella lotta per non retrocedere. Impegni interni infine per Forlì e Marignanese. I galletti di Beppe Angelini si avviano a un tranquillo finale di stagione, senza assilli di classifica, ma anche senza le ambizioni con le quali erano partiti. A cominciare dalla partita col Progresso giocheranno per dare un senso positivo ad un campionato troppo altalenante. Concentrata sull'operazione salvezza la Marignanese al Calbi riceve la Correggese la cui classifica è attualmente indecifrabile per via del lungo stop da Covid che la obbligherà al tour de force per recuperare ben 4 partite.