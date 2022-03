Lucchese – Reggiana inaugura la trentunesima giornata

Si assottigliano le giornate al termine del campionato, ne restano 8, ed ogni partita per le due che si giocano la salita in Serie B è una finale. Questo in particolare è un turno davvero interessante. Entrambe in trasferta Modena e Reggiana, ed entrambe in toscana.

I granata di Aimo Diana questa sera ore 20.30 al Porta Elisa di Lucca devono vincere per mettere grande pressione al Modena, domani atteso allo Stadio dei Marmi di Carrara e che dovrà dimostrare che quello di domenica in casa con l'Olbia è stato solo il classico incidente di percorso. In toscana anche il Cesena, di fronte ad una Pistoiese in ascesa, 6 risultati utili consecutivi per gli arancioni di Marco Alessandrini. Partita delicata e complicata per i bianconeri di Viali tallonati, per il terzo posto dalla Virtus Entella di scena al Galli di Imola.

Per l'Imolese è suonato l'allarme rosso. Una sola vittoria nel girone di ritorno e coda della classifica a soli 2 punti dopo la sconfitta nello scontro diretto di domenica contro il Grosseto. Questo il quadro della 31°: questa sera Lucchese – Reggiana ore 20.30. Domani Ancona/Matelica – Viterbese; Carrarese – Modena; Imolese – Virtus Entella; Pistoiese – Cesena; Siena – Gubbio alle 14.30. Programmate per le 17.30 Olbia – Pescara; Pontedera – Fermana; Teramo – Montevarchi; Vis Pesaro – Grosseto.