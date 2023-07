Milan: Okafor si, adesso Chukwueze. Shpendi verso l'Empoli

Il Milan ha chiuso l'affare Okafor. La società rossonera ha versato nelle casse del Salisburgo 14 milioni di euro per assicurarsi l'alternativa a Giroud. Per Noah quadriennale a 2,2 milioni di euro a stagione. Accostato al Milan già lo scorso anno quando Pioli fece il suo nome dopo la prima uscita dei gironi di Champions Salisburgo – Milan quando realizzò un gran gol con tunnel a Kalulu e piatto destro per battere Maignan. 23 anni per lui attaccante di movimento in 100 partite giocate con la squadra svizzera ha realizzato 34 reti, 7 nell'ultimo campionato, 6 in totale in Champions League. I rossoneri attendono ora l'arrivo del secondo attaccante il nigeriano Samuel Chukwueze 24 anni ha sempre giocato con il Villareal. Tutto fatto anche per Arthur alla Fiorentina. L'ex juventino ha svolto regolarmente le visite mediche ed è il nuovo regista di Vincenzo Italiano. Selfie, autografi, ma nessuno parola pronunciata dal brasiliano che si è già aggregato ai nuovi compagni di squadra. Formula particolare per lui, ossia prestito oneroso circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 20 e stipendio interamente pagato dalla Juventus.

Valentin Castellanos è un nuovo giocatore della Lazio, Arriva dal New York City per 15 milioni di euro più 5 di bonus. Per l'argentino un contratto fino al 30 giugno 2028 a 2,5 milioni a stagione. Reso famoso da un indimenticabile poker al Real Madrid quando militava nel Girona. Si attende solo l'ufficialità per il passaggio di Stiven Shpendi dal Cesena all'Empoli. Il ventenne attaccante della Nazionale albanese cresciuto nella San Marino Academy ha realizzato 12 gol in 33 partite con il Cesena in Serie C. La società bianconera incasserà 2 milioni di euro per il cartellino e si è assicurata una percentuale sulla futura rivendita. ll primo Napoli di Garcia apre la stagione con 6 gol all'Anaune Val di Non. A segnare il primo gol della stagione nel match è Politano su rigore, poi il raddoppio del giovane Vergara. Nella ripresa cambiano tutti gli interpreti e vanno a segno Cioffi, Saco, Iaccarino e Olivera. Gli azzurri torneranno in campo il 24 luglio contro la Spal.