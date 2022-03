Milan vince la sfida scudetto col Napoli e torna primo. Juve quarta

E' del Milan lo scatto scudetto, dopo giornate di empasse che hanno rimescolato le carte della corsa al titolo. Al Maradona la squadra di Pioli vince con un gol di Giroud, e rispondendo alla goleada nerazzurra di venerdi' si porta a +2 sull'Inter (che deve recuperare col Bologna) in testa al campionato. Sorride anche la Juve che stringe i denti, attinge alla sua ricca panchina e regola di giustezza lo Spezia (1-0) per blindare il quarto posto e mettere pressione alle milanesi e al Napoli. Allegri guarda indietro con un ghigno soddisfatto: +6 sull'Atalanta (che deve recuperare una gara) e sulla Roma, +7 sulla Lazio. Ma anche -5 dall'Inter e -7 dal primo posto. E' l'ottava vittoria 'a corto muso' di Allegri in serie A, 11/a in stagione.