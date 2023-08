Mondiali femminili, impresa della Giamaica: eliminato il Brasile

Tra favola e sfangata l'impresa della Giamaica, qualificatasi agli ottavi del mondiale col "cortomusista" ruolino di 5 punti, un gol fatto, zero subiti in tre partite. Per chiudere il Gruppo F al 2° posto alle reggae girlz basta lo 0-0 col Brasile, viceversa quasi obbligato al successo e dunque clamorosamente fuori ai gironi. Le verdeoro spingono e creano, ma al momento di concludere sono molli e imprecise. Tutto troppo facile per l'estrema giamaicana Spencer, che comunque si fa sempre trovare pronta. Shaw manca il colpo del ko e si arriva in bilico fino al recupero, quando il Brasile prova il tutto per tutto con un angolo sul quale sale anche il portiere Lele: anche qui gran mischione e nulla di fatto, Spencer blocca ancora e parte la festa della Giamaica. Vera e propria impresa, considerando che le caraibiche hanno finanziato la trasferta mondiale con una raccolta fondi su GoFundMe ed erano in un girone con due discreti colossi. L'altro è la Francia che si assicura il primato col 6-3 sulla già eliminata Panama, clamorosamente avanti al 2° con la perfetta punizione dalla distanza di Cox. Al riposo però le bleus sono già andate di poker: Mateo per la testa di Lakrar, il goffo intervento di Salazar spiazza Bailey ed è pari. Il sorpasso invece è di Diani, che prima tenta invano il tacco e poi si ripiglia, insaccando con la sponda della traversa. Sempre Diani allunga su rigore, concesso per un tocco di mano, mentre a Le Garrec basta un cross per entrare in tabellino, complice il decisivo disturbo di De Almeida alla difesa di Panama. Con la ripresa altro tocco di braccio e altro rigore per Diani, che fa tripletta e pokerissimo. Blindate primato e qualificazione, la Francia si rilassa, permettendo alle avversarie il doppio accorcio: fallo di De Almeida su Tanner e rigore trasformato da Pinzon, che poi va con una velenosa punizione da quasi centrocampo che scavalca di rimbalzo Peyraud-Magnin e sbatte sulla traversa, con Cedeno a capitalizzare il rimbalzo di testa. Ma la risalita si ferma qui, anzi al 100° Becho chiude il set girando al volo su cross di Perisset.