Munari: "Darò tutto per ritagliarmi il mio spazio. Contento di essere tornato"

Davide Munari

Per Davide Munari si tratta di un ritorno a casa: "Speravo di restare già in estate ma il Torino si è impuntato. Ho spinto molto per tornare, ritrovo un Cesena con tanti giocatori diversi e in una categoria più difficile. Darò il massimo perchè questa società merita di più della posizione attuale".

Munari arriva a titolo definitivo dal Torino dov’era tornato al termine della scorsa stagione dopo le 16 presenze (con un gol) in maglia bianconera nello scorso campionato di serie D. Munari ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 e giocherà con il numero 11, lo stesso indossato nella sua prima parentesi in Romagna. "Sono un giocatore duttile - puntualizza - sulla fascia posso giocare in difesa e a centrocampo". Ha trovato poco spazio nella Primavera granata, "ma allenarmi con il Torino di Mazzarri mi ha fatto crescere".