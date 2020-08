Nicola: "Salvezza meritata. Poteva e doveva arrivare anche prima"

Nel video le dichiarazioni dei due allenatori

Dalla fine il principio e dal principio la fine. Ieri sera si è giocata, infatti, la 38esima e ultima giornata di serie A. Un campionato infinito, iniziato ad agosto 2019 e terminato un anno dopo, ad agosto 2020, a causa dello stop per via del Covid.

L'ultima giornata ha sancito la retrocessione, insieme a Spal e Brescia, del Lecce, superato dal Parma 3 a 4.

Salvo il Genoa, grazie al successo sul Verona per 3 a 0.

Il tecnico del Genoa, Davide Nicola, si presenta in conferenza stampa con un sorriso raggiante: "Orgoglioso del mio lavoro, dal mio arrivo abbiamo collezionato punti per essere noni in classifica. Questa salvezza doveva arrivare anche prima".







C'è amarezza invece in casa giallo rossa, per una stagione che il Lecce ha onorato in ogni partita. "Addio Lecce? Il ciclo non è chiuso, da parte mia c'è gran voglia. Decideremo insieme", ha detto in conferenza stampa il tecnico dei salentini Fabio Liverani.

Nelle altre gare la Fiorentina ha battuto, a Ferrara, la SPAL per 3 a 1. Pari per 1 a 1 tra Bologna e Torino. Bella prova dell'Udinese contro il Sassuolo a Reggio Emilia: bianconeri vittoriosi per 1 a 0.