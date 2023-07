Niente Milan o Barcellona, Guler è del Real Madrid

Lo ha cercato il Milan, ci ha trattato a lungo il Barcellona, lo volevano anche tanti altri club, ma alla fine Arda Guler ha scelto il Real Madrid. Il diciottenne trequartista turco arriva in Spagna dopo 51 partite, nove goal e 12 assist con il Fenerbahce, che gli sono anche valsi l'esordio in Nazionale maggiore, lo scorso novembre. "Quando il Real si è presentato con l'intenzione di ingaggiarmi e dicendo che avrei trovato spazio qui, per me il resto delle offerte ha perso il proprio valore", ha commentato alla presentazione con i blancos.