Pari tra Lucchese e Fermana (0-0), Sestri Levante ribalta l'Ancona (3-2)

La Lucchese sbatte sul muro fermano senza sfondarlo, solo 0-0 al Porta Elisa con l'ultima della classe. Furlanetto alza il colpo di testa di Magnaghi. I toscani spingono forte per sbloccarla, Magnaghi combina con Rizzo Pinna, c'è Furlanetto. Accenni di Fermana con Santi che di testa costringe Chiorra a organizzarsi in due tempi. Non è giornata per la Lucchese. Punizione di Rizzo Pinna così perfetta da fare incrocio e riga. Ma niente gol nemmeno sul mischione successivo. E prima dell'intervallo altro giro con Russo che non addomestica il controbalzo. Ripresa, testa debole di Quirini quasi da non mettere e poi flash Fermana con Scorza che da lontano non spaventa Chiorra. E di là riprende la litania col cross di Gucher, lo stacco di Magnaghi e niente porta. Sempre Gucher fa filare Yeboah che entra bene in area poi strozza la conclusione. L'ultima idea, smorzata, di Cangianello finisce tra le braccia di Furlanetto e la Fermana va a punto per la seconda domenica di fila. L'Ancona fa, disfa, soprattutto non difende e perde a Vercelli contro il Sestri che a fine primo tempo era sotto di due. Assist di Clemente, testa di Spagnoli e vantaggio Ancona dopo 11 minuti. Il primo tempo è un assolo marchigiano, contropiede ospite Anacoura salva alla disperata su Cioffi e poi Paolucci calcia fuori cadendo. Prima dell'intervallo raddoppio Ancona: Anacoura d'istinto, ma non bene, poi il flipper premia Energe. Una ripresa di pura gestione è quella che ci si aspetta dalla squadra di Colavitto, ma all'alba il Sestri bussa forte e riapre la porta: Oliana per Forte, colpo sotto sull'uscita di Perucchini, prima palo, poi Margiotta ed è già 1-2. I marchigiani non giocano il secondo tempo oppure lo giocano senza difendersi. Minuto 69, Parlanti per Margiotta, assist a Forte e 2-2. Dieci minuti dopo il cielo è capovolto: continua la latitanza della terza linea ospite, Gala pesca Forte, controllo a seguire e 3-2. Doppietta per l'attaccante, tre punti capitali per i suoi.