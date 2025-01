Pescara sfortunato, per il Rimini un punto preziosissimo

Alla fine sarà 0-0 per il Rimini. Per il Pescara due punti lasciati per strada contro una formazione che voleva il punto e il punto ha ottenuto. Pescara sfortunato o se vogliamo impreciso considerando la mole di gioco e le occasioni. Valzania dopo una gran bella triangolazione tutta di prima assaggia gli ottimi riflessi di Colombi. Il Rimini pensa solo a difendersi, Tonin di testa Colombi blocca senza particolari problemi. E quando non ce ne sarebbe bisogno il Rimini si complica la vita con la goffa uscita dal basso, Colombi se la casa con un calcio d'angolo e imprecazioni verso Bellodi, statico nella circostanza. Il Pescara chiude il tempo con il tentativo di Squizzato, scudo Colombi per un Rimini quasi mai nella metà campo avversaria.

Nella ripresa si assiste allo stesso copione, quelli di Silvio Baldini fanno collezione di corner, su uno di questi, sfera a Moruzzi, diagonale di sinistro e palo pieno. Si gioca ad una porta, Merola da posizione defilata, Colombi sempre attento, mette ancora in angolo. Minuto 95 quasi più clamoroso l'errore di Merola dopo la ribattuta del secondo palo sul colpo di testa di Vergani. Ai punti avrebbe vinto nettamente il Pescara ma il calcio non è il pugilato. Allo Stadio Adriatico di Pescara, Pescara – Rimini 0-0.