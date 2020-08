Preliminare Champions, il Linfield passa a tavolino

Non si disputerà la finale del mini-girone preliminare di Champions League. Dopo il rinvio, dovuto ai casi di positività al covid nelle file del Drita, la UEFA ha decretato la cancellazione della partita e assegnato il 3-0 a tavolino al Linfield: i nordirlandesi, che in semifinale avevano eliminato il Tre Fiori, passano al primo turno di qualificazione, che disputeranno in casa dei polacchi del Legia Varsavia.