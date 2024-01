Primo round a Rimini e Lucchese

Anche dalla Coppa di C un doveroso pensiero a Gigi Riva che apre al Neri una bella partita. Lamesta col tiro a giro sbatte sul palo, ma anche il Catania se la gioca bella aperta: Di Carmine libera Costantino, Colombo si allunga e chiude la porta. Il match si sblocca al 37' con la giocatona di Cernigoi per Lamesta che aggira sia il fuorigioco che il portiere e porta il Rimini avanti. Tutto regolare, a Lucarelli non sta bene e c'è giallo per lui. Reazione etnea a filo d'intervallo, Chiarella la mette, Colombo prima smanaccia, poi sul tocco ravvicinato di Costantino viene salvato dal palo.

Ripresa con Chiarella a fare la prima mossa, lo raccoglie Zammarini, altro palo. Lo stesso Zammarini, minuto 74, entra duro su Iacoponi e prende rosso diretto. Prima della fine c'è la punizione di Cicerelli con Colombo a chiudere una serata positiva anche per lui. L'altra semifinale di andata si gioca al Porta Elisa. E la Lucchese la vince di misura, Rizzo Pinna schermato in angolo da Kirwan. Toscani più convinti e più sul pezzo, la mischia con conclusione di Russo e Zanellati in angolo. Il gol partita al 33'. Visconti scavalla fino alla fine e la mette bassa sul secondo palo dove a chiuderla c'è Yeboah. Ripresa con Padova alla ricerca del pari che lascia interessanti spazi in contropiede. Tumbarello guida, Rizzo Pinna spreca.

Nel finale squillo ospite col cross di Liguori per Tordini, ma Coletta non ha problemi.