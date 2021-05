Ravenna – Legnago 0-1 il Ravenna ha un piede in serie D

Cade in casa il Ravenna passa il Legnago che ora si può permettere il lusso, al ritorno, di perdere con un gol di scarto. Vista la difficoltà che ha la squadra di Colucci ad andare in rete diventa davvero difficile che la formazione di Colella possa crollare in casa. I giallorossi hanno l'obbligo di crederci fino all'ultimo nel calcio tutto può succedere. La prima vera occasione per il Ravenna arriva a 10 dal termine di frazione : Martignago a sinistra lavora bene, assist per Sereni che da posizione defilata conclude con Pizzignacco che respinge di pugno, colpo di testa di Martignago, e sulla linea Rocchi non riesce a toccarla per spingerla dentro.









Ingenuo, evitabile, il rigore provocato da Benedetti che allunga il piede e incrocia quello di Giacobbe. Rigore trasformato da Buric. Il Ravenna si riversa nel finale nella trequarti, sereni tuffo di testa palla larga. Nel finale il Ravenna colpisce anche una traversa ma tutto vanificato dall'assistente che evidenzia il fuorigioco. I giallorossi per restare in C devono andare a Legnago a vincere con due gol di scarto. Allo Stadio Benelli di Ravenna, Legnago batte Ravenna 1-0