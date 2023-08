Rimini-Arezzo e Olbia-Cesena alla prima giornata, Juventus Next Gen nel Girone B

I Calendari di Serie C

La versione definitiva ci sarà solo il 29 agosto, dopo l'udienza del Consiglio di Stato sui casi di Lecco e Reggina in Serie B. Nel frattempo però la C ha i suoi gironi e i suoi calendari. C'è solo una “X” nel Girone C, un “buco” che dovrebbe essere riempito – con ogni probabilità – dal ripescaggio della Casertana. Nel Girone A, invece, farà il suo esordio l'Atalanta Under 23. Questo porta la Juventus Next Gen per la prima volta nel Girone B, quello del Centro Italia. E' una delle grandi novità per la stagione 23/24 che partirà – salvo ulteriori sorprese – il prossimo 3 settembre. Per quanto riguarda le romagnole, primo impegno casalingo per il nuovo Rimini di Gabriel Raimondi che se la vedrà al “Neri” contro il neopromosso Arezzo mentre il Cesena di Mimmo Toscano – dopo la delusione play-off - ripartirà dalla Sardegna contro l'Olbia dei sammarinesi Nicola Nanni e Filippo Fabbri. Subito bella sfida tra la stessa Juventus Next Gen e il Pescara, che torna nel Girone B. Dalla cadetteria ecco anche Perugia e Spal, attese rispettivamente dalle sfide con Lucchese e Vis Pesaro. Novità assolute, rispetto allo scorso anno, sono anche gli abruzzesi del Pineto e i liguri del Sestri Levante entrambe provenienti dalla Serie D.

Dando un'occhiata al calendario, poi, non può non saltare all'occhio il derby romagnolo tra Cesena e Rimini: andata al “Manuzzi” il 1° ottobre, ritorno al “Neri” l'11 febbraio. C'è una sola sosta – quella del 31 dicembre – con il girone d'andata che si chiuderà la settimana prima, il 23. Quattro i turni settimanali in programma, ultima di campionato il 28 aprile 2024 per poi lasciare spazio ai play-off che partiranno il 5 maggio.