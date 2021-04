Rimini, contro il Lentigione attacco al quarto posto

Con il campionato fermo, quella di domani è giornata di recuperi in serie D. Al Romeo Neri il Rimini ospita il Lentigione, terzo in classifica, che in caso di vittoria si porterebbe a 2 soli punti dalla coppia di testa formata da Aglianese e Fiorenzuola. I biancorossi di Mastronicola a loro volta hanno bisogno di un successo per scavalcare la Pro Livorno e prendersi il quarto posto in campionato. Assenti lo squalificato Canalicchio e gli infortunati Valeriani e Nigretti, mentre a centrocampo dovrebbe essere il pomeriggio giusto per il rientro nell'undici titolare di Gomis. Lo sfortunato Nigretti , sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la rottura del tendine d'achille, sarà operato lunedì e tornerù in campo nella prossima stagione.