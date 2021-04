Rimini – Mezzolara 2-1

Nel video le immagini dei gol

Il Rimini batte il Mezzolara e si assicura i tre punti che portano i biancorossi a – 2 dai play off. Succede tutto nel primo tempo. La squadra di Mastronicola sblocca la partita al 5°. Sul cross di Simoncelli, interviene Sambou di testa e batte il portiere del Mezzolara Malagoli. Raddoppio di testa di Vuthaj su cross dalla destra ancora di Simoncelli. Azione fotocopia del primo gol. Per l'attaccante biancorosso si tratta del 15esimo gol in campionato. Al minuto 22 il Mezzolara accorcia le distanze: cross di Ratelli dal fondo, di testa Sala batte Scotti. Nel finale di frazione ancora un colpo di testa di Canalicchio poteva portare il Rimini sul 3-1, ma il grande riflesso di Malagoli glielo impedisce. Il risultato non cambierà più. Al Romeo Neri Rimini batte Mezzolara 2-1.