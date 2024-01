Rinforzo d'altra categoria per il Rimini che ha ingaggiato il terzino classe '91 Jacopo Sala, che nelle ultime 12 stagioni ha sommato 175 presenze tra Bundesliga e Serie A, con le maglie di Amburgo, Sampdoria, Verona, Spal e Spezia, da cui si è svincolato lo scorso settembre. Sala è un giocatore di grande duttilità, che in carriera è stato schierato anche come esterno alto, regista di centrocampo e centrale di difesa a tre.