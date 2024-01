Rimini, Rosini e Semeraro: "Ad Arezzo partita importante per ripartire"

L'intervista a Samuele Rosini e Francesco Semeraro

Nel Rimini non saranno della trasferta ad Arezzo i terzini Rosini, reduce da un infortunio alla spalla, e Semeraro, squalificato. "I tempi di rientro non sono ancora definiti - spiega Rosini - però sto molto meglio, ho ripreso tutti i movimenti e sto facendo gli esercizi senza problemi. Mi sento bene, magari ancora non sicuro, sicuramente per Arezzo, ma sto meglio". Sentiamo i due giocatori, alla vigilia di una partita della quale entrambi sottolineano l'importanza.

Nel video l'intervista a Samuele Rosini e Francesco Semeraro