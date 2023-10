Romagna padrona nel Girone D di Serie D: 17 gol segnati nel 5° turno

Dopo 5 giornate è “Romagna Capitale” nel Girone D di Serie D. Davanti a tutti c'è il Ravenna che archivia la pratica Corticella con un netto 3-0. Nel primo tempo apre le marcature Umberto Nappello con un magistrale calcio di punizione, nel secondo si scatena Mattia Tirelli. Il 7 giallorosso prima realizza in tap-in poi chiude definitivamente i conti con un bel piattone. 3-0 e vetta solitaria, a sorpresa la prima inseguitrice è la Sammaurese che – contro la Pistoiese – prima va in svantaggio per effetto della rete di Gianmario Piscitella, poi trova l'1-1 grazie al mancino chirurgico di Francesco Campagna che approfitta del bel lavoro del compagno. Resta in scia anche l'Imolese che condivide la terza piazza con il Victor San Marino: contro il Certaldo, agli uomini di Gianni D'Amore basta l'incornata di Spatari a 9 minuti dalla fine. Come detto, la Romagna la fa da padrone perché anche il Forlì non sbaglia più un colpo e, dopo il 3-0 dello scorso weekend, rifila un altro tris al Borgo San Donnino. Succede tutto nella ripresa: il gol della giornata lo segna sicuramente Mattia Merlonghi. Splendida la mezza rovesciata all'incrocio con cui il bomber stappa l'incontro. Nel finale poi le altre due reti: il raddoppio è a firma Lorenzo Persichini, il definitivo 3-0 con Simone Greselin che lancia i Galletti in piena zona play-off.

1-1 tra Carpi e Lentigione: gli ospiti passano in vantaggio nel recupero del primo tempo grazie ad Alberto Formato, carpigiano di residenza. I biancorossi tornano in quota con Tcheuna che approfitta del gran lavoro di Lahrib. Continua a stupire in trasferta il Fanfulla, al secondo successo lontano dalle mura amiche. Contro il Mezzolara decide il rigore in movimento realizzato da Izzo. 1-0 fuori casa anche per il Sant'Angelo che passa sul campo dell'Aglianese: Francesco Gobbi fa saltare il banco ai -20. Esagera il Prato, 3-0 contro il Progresso. Alla prima vera chance capitan Cela prende la mira da fuori e la mette all'angolino, poi ci pensa Addiego Mobilio e raddoppiare poco dopo la mezz'ora. Nella ripresa arriverà anche la doppietta personale di Cela. Terzo successo di fila per il Victor San Marino: il terzo tempo di Adamo Haruna al 90' vale l'1-0 sul Sangiuliano City e una super classifica per i biancazzurri di Stefano Cassani.