Serie A: Juve ecco McKennie

Un ventiduesimo compleanno che difficilmente dimenticherà. È iniziata oggi, alle 8.15, con le visite mediche e poi la firma del contratto e il primo allenamento, l'avventura in bianco e nero del calciatore Weston McKennie. Arrivato dallo Shalke 04 con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto il centrocampista sarà il primo statunitense a vestire la maglia della Juventus.

Intanto dopo il raduno di ieri a Trigoria la Roma ha iniziato oggi la preparazione. La società del neo presidente Dan Friedkin ha rinviato il confronto col bomber Dzeko, mentre ha risposto con un secco no al Tottenham per la cessione del talento Zaniolo. L'obiettivo in entrata è Milik del Napoli.

Partenopei che si sono ritrovati 5 giorni fa a Castelvolturno per poi far rotta verso Castel di Sangro fino al 5 settembre. Koulibaly e Maksimovic sono in uscita ma Gattuso sembra aver individuato nei giovani Matvienko e Karbownik i sostituti.

Anche il Milan si è già messo al lavoro da qualche giorno, con Hernandez e compagni a Milanello sotto la guida di mister Pioli. Si unirà al gruppo nei prossimi giorni anche Zlatan Ibrahimovic che ha firmato proprio ieri un contratto di 1 anno a 7 milioni a stagione.

Tra le altre squadre l'Atalanta si ritroverà a Zingonia il 31 agosto mentre è ancora tutto da definire per i nero-azzurri dell'Inter dopo le fatiche europee.