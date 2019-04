Serie C: Il Ravenna ospita la capolista. Il Rimini è costretto a fare punti a Bergamo, l'Imolese chiude la giornata a Verona Rush finale

5 turni al termine con nessun verdetto ancora scritto. La bagarre totale è soprattutto dietro con 10 squadre in 5 punti. Due gli scontri diretti Fano – Renate e Albinoleffe – Rimini. L'Albino con una vittoria chiuderebbe la pratica. Se dovesse esultare il Rimini anche gli avversari dovrebbero preoccuparsi e non poco. Petrone, si sta orientando verso un equilibrato 4-4-2 con il sacrificio di Arlotti e Volpe affiancato da Piccioni. La 34^ si giocherà tutta domani e comincerà con la sfida tra Gubbio e Triestina. Vero che mancano ancora 5 giornate, ma il fatto che il Pordenone scenderà in campo a Ravenna conoscendo già il risultato dell'unica avversaria rimasta per la lotta alla serie B diretta, è un vantaggio considerevole. Gubbio – Triestina alle 14.30, poi 8 partite alle 16.30. Abbiamo già detto dei due scontri diretti per la salvezza. Le altre: FeralpiSalò – Vis Pesaro; Fermana – Ternana; Giana Erminio – Monza; Ravenna – Pordenone; Sud Tirol – Sambenedettese; Teramo – Vicenza . Chiuderà la 34^ la sfida tra Virtus Vecomp Verona e Imolese in programma alle 20.30 L.G