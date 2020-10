Serie C: il turno infrasettimanale sorride alle romagnole

Il Cesena vince, convince, torna ad “espugnare” il Manuzzi dopo 11 mesi, si gode il suo cannoniere, coccola il giovane sammarinese Nicola Nanni (ottimo il suo secondo tempo), non subisce goal, e aggiusta la classifica. Tantissime cose positive con il Fano a cominciare dal grande anticipo di Ciofi in apertura per il vantaggio bianconero. Poi Mattia Bortolussi, capocannoniere con 5 reti in 6 partite. Il primo sotto misura di testa con l'ottima assistenza di Longo. Il terzo è un goal meraviglia con la veloce di Koffi per l'inserimento di Bortolussi, guida della palla e destro incrociato e Fano annientato prima della mezz'ora del primo tempo. Al Manuzzi di Cesena, Cesena batte Fano 3-0.





Buon pareggio per l'Imolese in rimonta contro la qualificata Sambenedettese. Vantaggio su rigore della squadra di Montero con Maxi Lopez. Il pareggio pochi minuti dopo con Polidori di testa. Al Gavagnin Nocini di Verona, Imolese – Sambenedettese 1-1. Dopo due sconfitte consecutive torna alla vittoria il Ravenna: il difensore Caidi sull'uscita a vuoto di Giacomel, di testa appoggia in rete per il vantaggio giallorosso. Il raddoppio è un missile di Mokulu, grandissimo goal del belga, dalla lunga. Al Benelli di Ravenna, Ravenna batte Virtus Vecomp Verona 2-0.