Serie C: la 13° si inaugura con Imolese – Arezzo. Match clou Sud Tirol – Perugia

Esame per due. Per il Romeo Galli che deve accendersi in tutta la sua interezza. Dopo l'episodio della torre di illuminazione spenta contro il Sud Tirol costata tre punti all'Imolese, con lo 0-3 a tavolino e per la stessa Imolese che non vince dal 18 ottobre e che non trova la via della rete dal 25 ottobre. La gara di domani sera ore 20.45 con l'Arezzo deve riportare nelle casse rossoblu tre punti per ripartire.



Domenica alle 15 Fano – Virtus Vecomp Verona, Gubbio – FeralpiSalò, Sambenedettese – Legnago e il big match Sud Tirol – Perugia. Una sfida molto interessante per vedere se la squadra di Vecchi è una capolista credibile e se il Perugia di Caserta, come ha già dimostrato, dà il meglio di sé proprio contro le dirette concorrenti alla promozioni. Eì senza dubbio Sud Tirol – Perugia il big match della 13°. Alle 17.30 Carpi – Triestina, Cesena – Modena, il derby marchigiano Fermana – Matelica. Il tecnico della Fermana Mauro Antonioli sarà ospite in studio della puntata di Cpiace di lunedi 30 novembre ore 21 su San Marino RTV. Il quadro domenicale si chiude con Mantova – Ravenna e Padova – Vis Pesaro