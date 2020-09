Serie C : Padova – Imolese 0-1, colpo di Cevoli all'esordio

L'Imolese sale a Padova e tutto lasciava pensare alla classica trasferta proibitiva. Al contrario è la squadra di Mandorlini a soffrire fin dalle prime battute, Germano spinge Ventola in area secondo il direttore di gara non ci sono gli estremi per concedere il rigore. Padova non pervenuto e il goal dei rossoblu evidenzia limiti non trascurabili per Mandorlini, Rinaldi bene per Lombardi che palla al piede non ha nessuna pressione fino al limite, quando sgancia un destro violento e preciso. Vannucchi è battuto.

Ripresa, Della Latta in verticale per Nicastro, generoso il suggerimento per Jelenic che mette in mezzo Halfredsson spara in curva un pallone solo da appoggiare. Poco dopo altra occasione fallita Padova sul cross dalla destra, tutto solo Andlekovic, il colpo di testa non è preciso. L'Imolese sfiora il raddoppio, punizione tagliata di Provenzano, anticipa tutti Rinaldi che di testa alza troppo la mira. Santini in percussione ostacolato da Rinaldi, anche in questa circostanza tutto regolare per Rutella di Enna. Minuto 84 Polidori, entrato nella ripresa da dietro su Andlekovic, il Direttore di Gara lo manda sotto la doccia. Imolese in 10 ma non ci saranno effetti con un Padova timido e impacciato. Allo stadio euganeo di Padova, Imolese batte Padova 1-0 grande colpo di Roberto Cevoli all'esordio