Nicola Nanni e Filippo Fabbri sono tra i convocati di Fabrizio Costantini in vista delle sfide contro Irlanda del Nord (14 ottobre) e Danimarca (17 ottobre). I due giocatori sammarinesi dell'Olbia si aggiungono a Lorenzo Palmisano (under 20 Italia) e Filippo Rinaldi (under 21 Italia). In virtù di queste convocazione l'Olbia ha chiesto il rinvio della gara contro il Pineto che si giocherà il 2 novembre.