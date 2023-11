Serie C, Selleri per l'1-0 del Pontedera alla Juventus NG

Pontedera in serie utile da quattro giornate, Juventus NG reduce dal 3-1 all'Olbia. Padroni di casa subito più attivi nei primi minuti di partita, tanto da trovare il gol del vantaggio al decimo minuto. Gran lancio dalla metà campo per Selleri. Il pallone sembra lungo, ma il numero 9 del Pontedera in scivolata batte il portiere della Juventus NG. Un bel gol che vale il vantaggio dei padroni di casa.

Non mancano le proteste dei bianconeri che chiedevano il fuorigioco. Gli ospiti si vedono al 21' con Hasa, cross interessante al centro, la chiusura di Calvani è decisiva. Pontedera ancora nello spazio per Benedetti, Daffara legge bene l'azione e anticipa il giocatore di casa. Occasione Juventus al 38, fa tutto Hasa, s'infila dalla sinistra senza trovare opposizione fino a presentarsi davanti a Stancampiano che chiude in angolo.

Nella ripresa è ancora il Pontedera a partire meglio e provare a creare pericoli alla difesa bianconera. Dopo un cross che finisce sopra la traversa e una chiusura in angolo della Juventus, sono gli ospiti a cercare di guadagnare campo. Al 75' bello scambio tra bianconeri, con Anghelè che controlla invece di calciare subito favorendo la chiusura di Calvani. Dall'altra parte Delpupo punta Muharemovic, dal vertice destro dell'area lascia partire un mancino con palla a lato di poco.

Tre minuti dopo opportunità Juventus con Mbangula che calcia a botta sicura, fondamentale l'intervento della difesa del Pontedera. L'ultima occasione è per la squadra di Brambilla su punizione con Mancini, decisiva la deviazione di Stancampiano. Vince il Pontedera 1-0, quinto risultato utile di fila per i toscani.