Serie D: La Pistoiese esonera Consonni. 20 i gol della settima

Il Ravenna batte il San Giuliano City approfittando dell'espulsione dopo soli 16 minuti di Guerrini e ospiti in 10. I giallorossi sbagliano diverse occasioni poi la risolvono con Magnanini in mischia su azione d'angolo. Nell'extra time il raddoppio con conclusione sotto l'incrocio dei pali di Antonio Sabbatani. Al Benelli di Ravenna, Ravenna batte San Giuliano City 2-0. Al secondo posto in classifica c'è il Carpi che batte il Victor San Marino. Apre Cortesi con accelerazione e conclusione sotto la traversa. Il raddoppio è di Sall che salta netto Lombardi e batte Pazzini. Il Victor la riapre con il bel gol di Scott Arlotti. Il Carpi chiude la contesa con il nuovo entrato Davide Arrondini. Al Cabassi di Carpi, Carpi batte Victor San Marino 3-1.



Partita per cuori forti a Forlì. La squadra di Antonioli, 3 vittorie e un pareggio, la sblocca con Babbi a pochi minuti dalla fine. Nel finale rigore molto generoso concesso alla Pistoiese con Marcello Trotta che se lo fa parare da Pezzolato. La Pistoiese ha esonerato l'allenatore Consonni. Vince l'Aglianese con il gran gol di testa di Rajan Maloku. Aglianese batte Corticella 1-0. Mezzo passo per l'Imolese che non va oltre al pareggio al Galli con il Borgo San Donnino, in vantaggio con il diagonale di Marco Josè Bingo. Il pareggio di Mattiolo che schiaccia di testa e pareggia. Imolese – Borgo San Donnino 1-1. Il Certaldo vince il derby con il Prato con il rigore realizzato da Franklyn Akkamadu. Certaldo batte Prato 1-0.



Pareggio pirotecnico tra Sammaurese e Sant'Angelo Lodigiano. Sblocca Gobbi e rossoneri avanti. Il raddoppio è ancora opera di Francesco Gobbi diagonale e 0-2. Misuraca accorcia per la squadra di Mirko Taccola. Il pareggio è di Pacchioni su azione d'angolo. Quando Lanzi realizza il gol del 2-3 per il Sant'Angelo sembrava fatta. Nel recupero il sinistro straordinario su punizione di Mattia Gasperoni. A San Mauro, Sammaurese – Sant'Angelo Lodigiani 3-3. Il Lentigione va a vincere a Mezzolara con il gol Marco Roma bravo a sfruttare una punizione calciata tesa in area. Chiude i giochi Alberto Formato in contropiede. A Mezzolara, Lentigione batte Mezzolara 2-0. Altra vittoria in trasferta è quella del Fanfulla sul campo del progresso. Il gol di testa è di Alessandro Latini.