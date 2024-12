Si profila un derby promozione Forlì – Ravenna

Prima parte di stagione in archivio con il campionato che tornerà con la prima giornata del girone di ritorno domenica 5 gennaio 2025.

Girone di andata che si chiude con il Forlì capolista 39 punti, frutto di 12 vittorie le ultime 6 consecutive, 3 pareggi e 2 sconfitte l'ultima delle quali proprio nel derby con il Ravenna al Benelli era il 9 novembre scorso. Se sarà derby promozione tra Forlì e Ravenna è ancora presto per dirlo ma gli indizi ci sono tutti. Le due romagnole erano tra le favorite e stanno mantenendo le attese. Sorpresa lo è stata invece il Tau Altopascio che nella prima parte di stagione aveva accumulato un vantaggio anche considerevole. I toscani non sono certamente fuori dalla lotta, anzi sono solo a tre le lunghezze di ritardo dal Forlì e due dal Ravenna, ma è chiaro che dopo una partenza micidiale con 25 punti in 9 giornate, ne sono arrivati 10 nelle ultime 8 a testimonianza di un calo sensibile.

Al quarto posto c'è il Lentigione di Stefano Cassani. Grande continuità per la squadra dell'ex allenatore del Victor San Marino poi leggero calo prima della sosta con due sconfitte consecutive. Nella lotta per la promozione o play off includiamo anche Pistoiese quinta, Imolese sesta e Tuttocuoio settima, Li c'è il solco con il Prato ottavo a ben 5 punti da chi precede. A grande sorpresa nella lotta salvezza-play out sono finite formazioni accreditate alla vigilia come il Piacenza, il Fiorenzuola e il San Marino, sono queste tre squadre attualmente, ad avere più difficoltà. Classifica al termine del girone di andata

Forlì 39 Ravenna 38 Tau Altopascio 36 Lentigione 32 Pistoiese 31 Imolese 29 Tuttocuoio 27 Prato 22 Cittadella Vis Modena 21 Sasso Marconi 20 United Riccione 18 Progresso 18 Piacenza 18 Corticella 17 Zenith Prato 16 San Marino 15 Sammaurese 12 Fiorenzuola 12