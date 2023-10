Il Rimini Football Club comunica di aver acquistato Simone Colombi. Il portiere classe 1991 in carriera ha collezionato 10 presenze in serie A, 196 in Serie B e 36 in Serie C vestendo tra le altre le casacche di Parma, Carpi, Palermo, Padova e Cagliari. Nell’ultima stagione è sceso in campo 25 volte con la maglia della Reggina. Il nuovo portiere biancorosso ha sottoscritto con il Rimini un contratto di due anni con opzione per il terzo.