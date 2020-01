"Sono Ibra e non sono qui per fare la comparsa"

Conferenza stampa di presentazione mattutina per Zlatan Ibrahimovic ufficialmente un giocatore del Milan, e accolto come una star dai tifosi rossoneri. Il fuoriclasse svedese 38 anni ha parlato a tutto tondo del suo ritorno a Milano. “Sono pronto – ha dichiarato- ma ovviamente sono consapevole che non posso essere quello di 10 anni fa. Sfrutterò l'intelligenza, e l'obiettivo è sempre fare la differenza, so di poter essere decisivo e sono qui per dimostrarlo. Non ci sono solo i goal, il calcio – ha continuato Ibra- è un gioco collettivo contano anche gli assist e gli spazi che crei per i compagni”.

Tante le richieste per lo svedese che ammette: “ho avuto più richieste a 38 di quante me ne sono arrivate a 28. Ma la decisione – aggiunge lo svedese- non è stata difficile perché già nel 2012 non volevo lasciare il Milan che ritengo la mia seconda casa. La mia sfida – conclude Ibra- è proprio quella di continuare ad essere decisivo in un campionato difficile e avvincente come la serie A. È bello che qui ci sia un giocatore come Ronaldo, vedremo cosa succederà”.