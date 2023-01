Superbi: "Bella vittoria, stiamo crescendo"; Gaburro: "Mi sento sempre a rischio, fa parte del mio mestiere"

"Bella vittoria contro una squadra che ho visto mettere sotto ottime squadre", sostiene il DS della Virtus Entella, Matteo Superbi, che ha sostituito, in conferenza stampa, l'influenzato allenatore Gennaro Volpe. Per il Rimini si tratta della terza sconfitta consecutiva. Tanta delusione per il tecnico Gaburro che sulla domanda se si sente a rischio esonero, ha risposto: "Il problema non è questo - chi fa il mio mestiere sa di essere sempre a rischio - è la squadra che adesso deve reagire e oggi non l'ho vista determinata, non nascondo preoccupazione".

Nel video le loro dichiarazioni