Torres, primo ko stagionale: l'Entella vince 2-0

L'Entella si è messa in testa un'idea, che è complicata ma può essere meravigliosa. Dopo una partenza horror, i liguri stanno scalando vertiginosamente la classifica e il quarto successo delle ultime 5 è di quelli importanti: a Chiavari infatti cade la Torres capolista, ed è il primo ko stagionale per i sardi che ora devono guardarsi alle spalle. Match subito in discesa per i ragazzi di Gallo, avanti dopo appena 5 minuti: Zaccagno non è perfetto nell'uscita sul cross di Meazzi, la sfera rimane lì e Bonini la gira in porta con il mancino per l'1-0 Entella. I biancazzurri legittimano il vantaggio nel corso del primo tempo: verticalizzazione del solito Meazzi per Zamparo che vede Tomaselli sul secondo palo, il 7 arriva con un attimo di ritardo e non inquadra lo specchio della porta. Ancora Zamparo in veste di assist-man: sponda per Petermann che calcia di prima intenzione dal limite, Zaccagno evita il raddoppio con una super risposta. Si aprono delle praterie: Meazzi aspetta fino all'ultimo prima di servire Petermann, mancino debole e questa volta Zaccagno si accartoccia senza problemi.

Torres non pervenuta nei primi 45 minuti, i rossoblu provano a svegliarsi nella ripresa: bella azione corale che porta Fischnaller ad incrociare in diagonale, attento De Lucia a respingere. Ma non c'è n'è, l'Entella è in stato di grazia e – al 79' – chiude i giochi: il neo-entrato Disanto scippa il pallone a Giorico, forse anche con un fallo, e si invola. Zaccagno chiude ma viene tradito dal fuoco amico di Siniega che, nel tentativo di rinviare, incappa in un goffo e sfortunato autogol. 2-0 per i padroni di casa che si avvicinano prepotentemente alla zona play-off, la Torres resta davanti a tutti ma deve fare qualcosa in più.