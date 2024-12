Trapani – Rimini e Giana Erminio – Caldiero le due semifinali

Le semifinali si giocheranno mercoledì 22 gennaio e mercoledì 12 febbraio. Le squadre vincenti si affronteranno nella finale, che si terrà mercoledì 26 marzo e mercoledì 9 aprile. Per questa occasione speciale, la Lega Pro ha invitato un ospite d’eccezione: Enrico Chiesa, ex calciatore di grande talento che ha incantato la Serie A con le maglie di Parma e Fiorentina, ed è anche il padre del campione Federico. Chiesa ha avuto anche esperienze in Serie C, giocando con Teramo e Chieti tra il 1990 e il 1992.

Le quattro squadre ammesse alle semifinali vengono inserite in un tabellone tramite sorteggio, che determina gli accoppiamenti e stabilisce la squadra ospitante per ogni incontro. Le Semifinali si svolgono con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. Le due squadre vincitrici accedono alla Finale, che si gioca anch’essa con gare di andata e ritorno, con la squadra che gioca la gara di andata in casa determinata da un altro sorteggio. La squadra vincitrice di ogni turno è quella che ottiene il punteggio maggiore nelle due gare; in caso di parità, si considera la differenza reti. Se il punteggio e la differenza reti sono uguali, si disputano tempi supplementari e, se necessario, i calci di rigore.