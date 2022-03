Tutto facile per l'Inter: 5-0 alla Salernitana, tripletta per il “Toro”

L'Inter ritrova gol e tre punti. Nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A, i nerazzurri vincono con un sono 5-0 contro la Salernitana e tornano momentaneamente in vetta alla classifica. Mattatori della serata Lautaro Martinez e Dzeko: prima la tripletta dell'argentino, poi la doppietta del bosniaco stendono la squadra di Nicola, in partita solo nei primissimi minuti, che resta così inchiodata all'ultimo posto. Gol che fanno bene anche al morale, in vista della trasferta di Anfield. Da sottolineare anche la prova di un ispirato Barella, autore di due assist (è a quota 7 da inizio campionato). Nel finale entra anche Correa, che ha almeno un paio di occasioni pulite per rendere ancora più rotondo il risultato.