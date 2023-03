Victor per la "decima" contro il Sant'Agostino, ma decimato dalle assenze

Anticipazione Victor San Marino

Cambia l'orario e, come da tradizione, cambia anche il fischio d'inizio in Eccellenza. Da domani, fino alla fine del campionato, si giocherà alle 15.30. E per il Victor San Marino è iniziata la passerella finale. Non c'è ancora la matematica a confermarlo, e neanche domani ci potrà esserlo, ma i biancazzurri sono veramente vicinissimi alla promozione in Serie D e un altro mattoncino importante può arrivare già nella sfida di Acquaviva contro il Sant'Agostino. Sul Titano arriva una squadra che ha quasi scongiurato il pericolo della retrocessione diretta ma, salvo stravolgimenti nel finale, sarà chiamata a difendere la categoria nel play-out contro il Classe.

Un avversario sulla carta abbordabile per il Victor che, però, domani sarà decimato dalle assenze: sono solo 13 i giocatori della prima squadra arruolabili, ai quali si aggiungeranno dei giovani provenienti dalla Juniores. La lista degli indisponibili è infinita: si parte da Lorenzo Lazzari e Alessandro Tosi, convocati con la Nazionale e impegnati qualche ora più tardi in Slovenia per le qualificazioni europee. Oltre a loro mancheranno anche Pasquini, Manuelli, Mantovani, Stellacci e Santoni con quest'ultimo che, uscito in barella contro il Classe, non rivedrà più il campo fino a fine stagione a causa di una brutta distorsione alla caviglia con lesione del legamento. I biancazzurri giocheranno anche per lui in queste ultime giornate. San Marino a +11 sul Progresso – impegnato in casa contro il Cattolica - e a caccia della 16^ vittoria tra le mura amiche, in altrettante partite. In caso di successo, oltretutto, sarebbe anche il 10° consecutivo. Numeri da record per il Victor che, nonostante le numerose defezioni, non ha intenzione di fermarsi.