Victor, si ferma la serie utile. Resta il secondo posto

La fotografia della partita è molto semplice: il Lentigione ha aggredito di più, è arrivato quasi sempre prima su tutti i palloni ed ha approfittato dello sbandamento generale nel finale di primo tempo. Poi nella ripresa è andato in controllo sul timido ritorno di un Victor imbottito di attaccanti dal tecnico biancoazzurro Stefano Cassani, a cui non manca certo il coraggio di cambiare tutto a partita in corso, ma in questo caso non è bastato stravolgere la formazione per arrivare al risultato. Lentigione – Victor San Marino 3-1 risultato meritato e sconfitta che ci sta.

Di positivo c'è che anche se da dietro stanno arrivando, resta il secondo posto, non più a tre, ma adesso a quattro punti dal Ravenna, ma cambia poco. Ieri si è capito che anche per il futuro servirà un centrale difensivo di grande esperienza che possa essere una valida alternativa a De Queiroz, espulso ingiustamente visto che la prima ammonizione spettava a Villanova. Lorenzo Lombardi, lo scorso anno, tra i migliori, non sta dando le stesse garanzie in questa categoria. Con la squalifica di De Queiroz, Cassani gli concederà un'altra possibilità domenica contro il Sant'Angelo Lodigiano.

Sarà importante recuperare D'Este. Il centroavanti ha disputato la ripresa, si è procurato il rigore, ma chiaramente ha bisogno di minutaggio nelle gambe per tornare al top della forma. Raggiunto l'obiettivo, potrebbe tornargli anche la voglia di parlare. Anche ieri, e non è la prima volta, ha declinato l'invito all'intervista nel dopo partita e non è un bel segnale.

Domenica prossima arriva ad Acquaviva una squadra che ha cambiato la guida tecnica ed è stata capace di fermare la capolista Ravenna: il Sant'Angelo Lodigiano.