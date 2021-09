VIDEO | Il ct Roberto Mancini riceve a Urbino la laurea honoris causa in Scienze dello Sport

Da Ct Campione d'Europa a Dottor in Scienze dello Sport. Roberto Mancini ha ricevuto la Laurea honoris causa dal rettore dell'Università di Urbino Carlo Bo, Giorgio Calcagnini. Probabilmente uno dei gol più difficili della sua carriera sul piano emotivo per il ct azzurro. "Leadership, coesione, spirito di gruppo, clima relazionale: come costruire un team vincente nello sport" la lectio magistralis tenuta dal ct dell'Italia. Occasione per rivivere a distanza di qualche mese l'emozione dell'Europeo. Clima da stadio all'arrivo al Teatro Sanzio di Urbino dove alla presenza del ministro Massimo Garavaglia, del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli si è tenuta la cerimonia.