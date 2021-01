Virtus Verona - Fermana 1-1: Demirovic risponde a Danti

Due gol e tanta noia al “Gavagnin-Nocini” tra Virtus Verona e Fermana. I padroni di casa, abbonati alla X, collezionano l'undicesimo pareggio stagionale mentre i marchigiani di Cornacchini continuano nella loro striscia utile, arrivata a 5 partite. Nel primo tempo meglio i rossoblu, anche se Sibi e Ginestra sono pressochè inoperosi: Cazzola si inserisce dalle retrovie, Pittarello lo serve ma la “trivela” del 16 è da rivedere. La spina nel fianco per la Fermana si chiama, però, Pittarello: alla mezz'ora l'attaccante di Fresco raccoglie il lancio dalle retrovie e vince il contrasto con Scrosta, cross telecomandato in direzione Danti che, tutto solo, batte Ginestra per il vantaggio della Virtus Verona. Il suo colpo di testa in tuffo vale il quarto centro in campionato.





Ripresa. La Fermana va alla caccia del pari ma non riesce a creare grandi pericoli: questa conclusione di Iotti ne è la dimostrazione. Si passa agli ultimi 10: Cremona imbuca per Palmieri. Decisivo il doppio intervento di Amadio e Sibi a mettere in corner. La Virtus si salva solo per qualche secondo: dall'angolo la difesa allontana, Demirovic prende la mira e s'inventa un gran mancino al volo che lascia Sibi di sasso. I gialloblu tornano a galla grazie allo sloveno di scuola Inter. Non succede più nulla fino al 94': Virtus Verona e Fermana non smuovono la classifica.