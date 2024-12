Vis Pesaro momento magico

Spal Vis Pesaro

Dopo un periodo brillante, nuovo momento delicato per la Spal che cade per il secondo turno consecutivo. La squadra di Dossena avrebbe dovuto mettersi alle spalle il roboante “KO” di Pontedera ed invece arriva un altro stop in casa con la Vis Pesaro. Ospiti subito vicini al gol. Basta un lungo lancio per mettere Molina a tu per tu con Galeotti, si salva in qualche modo la difesa spallina.

Ci vogliono 34 minuti per vedere Vukovic, impegnato dalla distanza, conclusione di Mignanelli. La gara ha lunghe pause, poi fiammate improvvise come la conclusione a fil di palo di Di Paola. Ma è un segnale che la Spal non codifica e arriva il vantaggio Vis su palla inattiva: tocca Okoro in scivolata, palla sul palo, il più lesto di tutti è Paganini che la sbatte dentro.

Gli estensi provano a reagire, palla gol costruita in tandem da Rao e Antennucci, clamorosa la parata di Vukovic, indubbiamente tra i più forti portieri della categoria. Nel finale si accende una mischia prontamente sedata e la Vis esce dal Mazza con tre punti d'oro che permettono alla squadra di Stellone di scalare la classifica.

Allo Stadio Mazza di Ferrara, Vis Pesaro batte Spal 1-0.